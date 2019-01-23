أهالي مركز الغريف عبر «الوئام»: المستوصف الذي يعالجنا بدون طوارئ مسائية

الطائف- الوئام- عائض آل منيجل :

ناشد أهالي مركز الغريف التابع لمحافظة الخرمة المسؤولين والجهات المختصة بوضع حد لمعاناتهم مع مستوصف المركز الذي لم تطاله عجلة التنمية والتطوير حتى الآن.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن أهالي المركز مازالوا يعانون مع المستوصف الذي يعمل فقط بدوام صباحي وبالنظام القديم.

يقول عدد من أهالي المركز لــ”الوئام” أن المستوصف لم تطاله عجلة التطوير منذ إنشائه ويحتاج إلى لفتة من قبل المسؤولين في الشؤون الصحية بالطائف.

وقالوا: حتى الآن .. العمل لا يزال على النظام القديم على فترة صباحية ويشكل معاناة حقيقية للأهالي حيث يبعد المركز عن أقرب مستشفى طوارئ أكثر من 45 كيلو ويتجاوز سكان المركز أكثر من 15 ألف نسمه مع وجود أكثر من عشرين قرية تابعة للمركز ويقع على تلاقي ثلاثة طرق رئيسية ومع هذا لا يوجد فيه فترة مسائية للطوارئ.

وأطلق ناشطون وسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان #مستوصف_الغريف_بدون_طواري ، حيث عبروا فيه عن معاناتهم ومطالبين المسؤولين بتمديد العمل إلى فترتين وتطوير المستوصف.

من جانبه تحدث المواطن / محمد نايف السبيعي لـ ”الوئام’‘ بالقول: أن مركز الغريف من المراكز الكبيرة في عدد السكان وكثرة القرى التابعة للغريف ويوجد فيه دوائر حكومة متكاملة وثلاث عشرة مدرسة حيث نعاني معاناة حقيقة من ضعف الإمكانات في مستوصف الغريف حيث لا يوجد فيه إلا دوام فترة صباحية وأي مريض يحتاج إلى علاج آي عرض صحي بسيط عليه السفر إلى أقرب مستشفى من أجل العلاج.

ومن خلال صحيفة “الوئام” طالبوا مدير عام الشؤون الصحية بالطائف بالتدخل السريع والأمر بفتح مركز طوارئ وتطوير المركز الصحي بالغريف وتمديد فترة العمل إلى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل أسوة بالمراكز المجاورة وهذا يعد من أبسط حقوق سكان الغريف في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة أبنائها المواطنين في جميع أنحاء الوطن.