خادم الحرمين يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية

الوئام - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة فلافيو ماريغا الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.