التعليقات: 0

تحوي حبوب الإمفيتامين المحظورة

تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهرب مخدرات بتبوك
weam.co/569096
الوئام - متابعات

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً، بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) .

بفضل من الله تم القبض على المدعو / وائل بن صالح بن صعيكر البلوي – سعودي الجنسية – عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحضورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / وائل بن صالح بن صعيكر البلوي اليوم الاربعاء 17 / 5 / 1440 هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

تنفيذ حكم القتل قصاصا من أحد الجناة بالمنطقة الشرقية

تنفيذ حكم القتل قصاصا من أحد الجناة بالمنطقة الشرقية

تنفيذ حكم القتل قصاصا في شخص قتل آخر بالرصاص بمنطقة نجران

تنفيذ حكم القتل قصاصا في شخص قتل آخر بالرصاص بمنطقة نجران

تنفيذ حكم القتل تعزيرا في 3 مروجين للمخدرات بجازان

تنفيذ حكم القتل تعزيرا في 3 مروجين للمخدرات بجازان

«الداخلية» تنفذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات سوري بالجوف

«الداخلية» تنفذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات سوري بالجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>