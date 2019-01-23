الوئام - متابعات

نقدم لكم مشاهدة مباراة الشباب والتعاون بث مباشر ، اليوم الأربعاء 23-1-2019 ، ضمن مباريات دور الـ 16 ، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

مشاهدة مباراة الشباب والتعاون بث مباشر بكأس خادم الحرمين الشريفين

وتختتم اليوم مباريات دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكتمل عقد الفرق التي تصل للدور ربع النهائي، حيث يستضيف القيصومة فريق الاتفاق، وينزل الشباب ضيفا على سكري القصيم نادي التعاون، والأهلي يستضيف فرسان مكة نادي الوحدة.

مشاهدة مباراة الشباب والتعاون بث مباشر بكأس خادم الحرمين الشريفين

وحقق فريق الشباب فوزا بثنائية على فريق جدة بدور ال32 ، بينما التعاون سحق فريق النهضة بسداسية نظيفة في نفس الدور.

مشاهدة مباراة الشباب والتعاون بث مباشر بكأس خادم الحرمين الشريفين

المباراة: الشباب ضد التعاون في دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين

الملعب: ستاد الملك عبد الله ببريدة

التوقيت: اليوم 23-1-2019 في تمام الساعة 6:20 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة الشباب والتعاون بث مباشر بكأس خادم الحرمين الشريفين

KSA SPORTS HD 2

Dawri Plus 2

مشاهدة مباراة الشباب والتعاون بث مباشر من هنا

سيتم توفير البث قبيل المباراة