التعاون الإسلامي تحدد موعد الاجتماع الأول لمناقشة انتهاكات حقوق الروهينجيا

واس - الوئام:

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا تنسيقيا لأعضاء اللجنة الوزارية الخاصة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة بحق الروهينغيا، وذلك على هامش اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية.

وناقش الاجتماع برئاسة غامبيا، التحضير للدورة الأولى للجنة المذكورة وجدول أعمالها , ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في بانجول ، غامبيا يوم 10 / 2 / 2019 م .

وجدد أعضاء اللجنة تأكيد دعمهم لبنغلاديش التي غمرتها تدفقات كبيرة متكررة من اللاجئين الروهينغيا على مدى العقود الأربعة الماضية بلغ عددهم الإجمالي اللاجئين 1.1 مليون لاجئ , منهم 700 ألف لاجئ وصلوا مؤخراً في أعقاب الأعمال الوحشية التي نفذتها سلطة ميانمار.

يُذكر أن اللجنة الوزارية الخاصة المذكورة كانت قد أنشأت بمقتضى القرار رقم 59/45-س، الذي صدر عن الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في دكا يومي أيار/2018, وتشمل المهام التي أسندت للجنة السعي لضمان المساءلة وتحقيق العدالة فيما يتصل بالانتهاكات الصارخة لقانون حقوق الانسان الدولي ومبادئهما، وحشد وتنسيق الدعم السياسي الدولي للمساءلة عما ارتُكِب من انتهاكات لحقوق الانسان بحق الروهينغيا في ميانمار.