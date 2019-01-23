الطب الشرعي في نيويورك يحسم سبب وفاة الشقيقتين السعوديتين

الوئام - وكالات

أعلن مكتب الطب الشرعي بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، الأسباب التي أدت إلى وفاة الشقيقتين السعوديتين الشابتين، اللتين عثر عليهما جثتين هامدتين على ضفة نهر هدسون في أواخر أكتوبر الماضي.

وقالت رئيسة الطب الشرعي، باربرا سامبسون، “توصل مكتبي الى أن وفاة الشقيقتين الفارع كان نتيجة الانتحار، حيث ربطت الشابتان جسديهما ببعضهما البعض قبل النزول إلى نهر هدسون”.

وعثر على جثتي روتانا الفارع، 22 عاما، وشقيقتها تالا، 16 عاما، ترتدين الأسود، ومربوطتين من ناحية الكاحلين والخصر بشريط لاصق، دون وجود أثار عنف أو إشارات تدل على الصدمة.

وكانت تقارير في وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الشابتين كانتا تقطنان في مركز إيواء بفرجينيا، إلا أنهما تركتا الولاية في أغسطس، وتوجهتا إلى نيويورك.

وهناك أقامتا في بعض الفنادق الفخمة إلى أن استهلكتا كل المال الموجود في إحدى البطاقات المصرفية، وفق الناطق باسم شرطة نيويورك.

وقال شاهد إنه رأى الشابتين في 24 أكتوبر الماضي في ملعب قرب نهر هدسون، وبدا أنهما كانتا تصليان، وذلك قبل أيام على العثور على الجثتين.