التعليقات: 0

وتجمعات الغطاء النباتي

18 دورية لمراقبة الاعتداءات على غابات الباحة

18 دورية لمراقبة الاعتداءات على غابات الباحة
weam.co/569121
واس - الوئام:

دشن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس محمد بن علي الشهري, أمس فرق مراقبي البيئة والغطاء النباتي بعدد 18 دورية مجهزة لمراقبة الاعتداءات على الغابات وتجمعات الغطاء النباتي في المنطقة ومحافظاتها للسيطرة على هذه الاعتداءات، ومنع الاحتطاب الجائر الذي يقاد إلى التصحر والحيلولة دون وقوع أي أضرار بالمنطقة.
وتخلل التدشين ورشة عمل لجميع الموظفين للتعريف بمهام الفرق ومواقعها وكيفية التعامل مع من يتم القبض عليهم, بالإضافة والغرامات لمن يثبت ارتكابه حيث يتم رفع بياناته الى الجهات المختصة.

روابط ذات صلة

حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم

حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم

شاهد .. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب مروع بالباحة

شاهد .. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب مروع بالباحة

سياحة الباحة تغلق 7 منشآت

سياحة الباحة تغلق 7 منشآت

“الإحصاء”: منطقة حائل الأعلى نسبة في استخدام الطاقة الشمسية

“الإحصاء”: منطقة حائل الأعلى نسبة في استخدام الطاقة الشمسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>