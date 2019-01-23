18 دورية لمراقبة الاعتداءات على غابات الباحة

واس - الوئام:

دشن المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس محمد بن علي الشهري, أمس فرق مراقبي البيئة والغطاء النباتي بعدد 18 دورية مجهزة لمراقبة الاعتداءات على الغابات وتجمعات الغطاء النباتي في المنطقة ومحافظاتها للسيطرة على هذه الاعتداءات، ومنع الاحتطاب الجائر الذي يقاد إلى التصحر والحيلولة دون وقوع أي أضرار بالمنطقة.

وتخلل التدشين ورشة عمل لجميع الموظفين للتعريف بمهام الفرق ومواقعها وكيفية التعامل مع من يتم القبض عليهم, بالإضافة والغرامات لمن يثبت ارتكابه حيث يتم رفع بياناته الى الجهات المختصة.