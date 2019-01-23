10 نباتات وفواكه “منتشرة بكثرة” تقي من السرطان

الوئام - وكالات

أثبتت دراسات عدة، أجريت على عدد من الأطعمة واسعة الانتشار لدى معظم المنازل، أنها تقي من أمراض السرطان، وتقلل من احتمالية وجوده، ومن بينها 10 نباتات وفواكه تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف التي يمكن أن تساعد جسمك على محاربة نمو الخلايا السرطانية بشكل فعال.

في مقدمة هذه الأطعمة يأتي التفاح، وللحصول على أفضل فوائد التفاح يجب تناوله بقشره، فهو يحتوي على مواد كيمائية مضادة للسرطان، كما يضم خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، وهو مصدر جيدة لفيتامين ج والألياف.

كما يعتقد أن البصل يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان، من بينها الكبريت العضوي والكيرسيتين والأنثوسيانينات. ويشمل ذلك البصل الأخضر والأبيض والبني.

وكذلك يحتوي الليمون وغيره من الحمضيات على المواد الكيميائية النباتية التي يعتقد أنها تساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية. ويمكن تناوله قطعا أو إضافة للسلطة أو شربه عصيرا. والليمون غني أيضا بفيتامين C.

وثبت أن البطاطا الحلوة غنية بالكاروتينات مواد أخرى يعتقد أنها تساعد في الوقاية من السرطان. وللبطاطا الحلوة أيضا خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كم أنها تحتوي على فيتامين (أ) وألياف غذائية مفيدة.

وأيضا يحتوي الجوز على حمض ألفا لينولينيك، ودهون أوميغا 3، وكمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي يعتقد أنها تساعد في الوقاية من السرطان. وهو غني بالنحاس والمنغنيز.

ومن المثير أيضا أن حبوب البن ذات نوعية الجيدة، والتي يتم إعدادها بشكل صحيح، تعد مصدرا للمواد الكيميائية النباتية التي تساعد الجسم على الوقاية من السرطان. وتحتوي القهوة على فيتامين (ب) المفيد للجسم.

بينما أثبتت الدراسات أن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أفضل بكثير من الخبز الأبيض. فالقشور في الحبوب الكاملة تعمل كمضادات للأكسدة ويمكن أن تمنع الخلايا السرطانية من التكاثر.

كما تحتوي بذور الكتان على مستويات عالية من مادة اللجنين، وكذلك مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المغذيات النباتية، التي يقال إنها تساعد في الوقاية من السرطان. وهيي غنية بالبروتين والمعادن.

وتحتوي الفاصوليا السوداء والعدس والحمص والبازلاء المجففة على قشور قد تساعد في الحماية من السرطان. والبقوليات أيضا مصدر ممتازة للبروتين والألياف.

ويعتقد أن الفطر له خصائص مضادة للسرطان والفيروسات. كما أن أنوع الشائعة من الفطر في العديد من المتاجر غنية بالسيلينيوم وفيتامين د.