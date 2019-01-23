المبعوث الأممي يصل الرياض لبحث التطبيق السريع لاتفاق الحديدة

وكالات - الوئام:

وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إلى الرياض، اليوم الأربعاء.

وقال جريفيث، أمس الثلاثاء، إن الاطراف اليمنية (الحكومة و الحوثيين) سلمت ملاحظاتها على الإفادات الخاصة

بتبادل المعتقلين و الأسرى.

واضاف جريفيث ، في تغريدة نشرت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في إطار متابعة تنفيد تبادل الأسرى والمعتقلين، وطبقاً لما نتج عن اجتماع عمان في هذا الشأن، قام الطرفان بتسليم ملاحظاتهما على الإفادات”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد مهمة على طريق تنفيذ التبادل الفعلي للأسرى والمعتقلين.

ووصل المبعوث الأممي، أمس الاثنين إلى العاصمة صنعاء، لعقد مباحثات مع جماعة أنصار الله الحوثية، حول ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وكان ممثلون من وفدي الحكومة اليمنية، واخرون من الحوثيين قد تبادلوا الإفادات حول كشوفات أسماء المعتقلين والاسرى خلال اجتماع عقده مع المبعوث الأممي ممثلون من الصليب الأحمر في العاصمة الأردنية عمان الخميس الماضي.

يذكر أن الطرفين قد تبادلا كشوفات الأسماء، التي تجاوز عددها قرابة 16 الفاً، في الثالث عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي بناء على اتفاق السويد.