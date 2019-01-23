كازاخستان تسمح للسعوديين بدخول البلاد دون مراجعة سفاراتها في الخارج

واس - الوئام:

بدأت جمهورية كازاخستان النظام الجديد للتأشيرات الإلكترونية حيث أطلقت في 1 / 1 / 2019م ، نظام تأشيرات الدخول الإلكترونية ( تأشيرات السياحة ) لمواطني الدول الأخرى بينهم مواطنو المملكة العربية السعودية دون الحاجة لمراجعة السفارة أو القنصلية الكازاخية في الخارج.

وأوضحت أن التأشيرات الإلكترونية تصدر لسفرة واحدة فقط بناءً على دعوة يتم تجهيزها عبر مكتب شرطة الهجرة الكازاخية ، مشيرة إلى أن الحاصل على التأشيرة الإلكترونية يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي أستانا وألماتي.

وأكدت أن النظام السابق المتمثل في الحصول على التأشيرة من سفارة أو قنصلية كازاخستان يعمل بشكل متوازي في النظام الإلكتروني.