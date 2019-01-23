“قرناس”.. برنامج تلفزيوني يومي من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرياض- الوئام

يقدم نادي الصقور السعودي برنامجًا تلفزيونيًا مباشرًا من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، إذ يبث 10 حلقات يومية من برنامج “قرناس”، خلال فترة إقامته المهرجان من 25 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، في ملهم بمدينة الرياض.

ويسلط برنامج “قرناس”، الذي سمي تيمنًا بالصقر الذي تجاوز عمره العام وبدل ريشه، الضوء إعلاميًا على المهرجان، ويبرز هواية الصيد بالصقور وتعريف المجتمع عنها، حفاظًا على الموروث الثقافي للمملكة وتقديمه بشكل عصري للجيل الجديد، ويبث على مجموعة من القنوات، هي الرياضية السعودية، الصحراء، دايركت، الأماكن، الساحة، تراث.

وعلى مدى 60 دقيقة، يقدم الإعلامي عبدالرحمن العابسي، مجلة تلفزيونية منوعة عن الصقور، تتضمن أخبارًا يومية متنوعة عن المهرجان، وقراءة من بطون الكتب حول موضوع الحلقة، وقصصًا عن الصقور والصقارين من أرض المهرجان، فيما يناقش مع ضيف الحلقة إحدى القضايا والملفات التي تتعلق بالصقور.

ويتخلل البرنامج مداخلات هاتفية ولقاءات مع الزوار، كما يطلق على هامشه مسابقة “عدسة الزائر” في شبكات الإعلام الجديد، وعرض بعض الصور الواردة في منصات التواصل الاجتماعي.

وسيشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب والعائلات.