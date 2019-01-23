السبت.. انطلاق منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس زايد للأندية

واس- الوئام

تعود الإثارة مجددًا لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، السبت المقبل، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، عندما تنطلق منافسات الدور ربع النهائي، الذي وصل إليه أندية الرجاء البيضاوي المغربي، والنجم الساحلي التونسي، ومولوديه الجزائر الجزائري، والمريخ السوداني، والوصل الإماراتي، والهلال السعودي، والاتحاد السكندري المصري، والأهلي السعودي.

وكانت قرعة دور ربع النهائي من البطولة التي أجريت مؤخرًا، قد أسفرت عن مواجهة فريق الهلال السعودي بنظيره فريق الاتحاد السكندري المصري، ولقاء فريق الوصل الإماراتي مع نظيره فريق الأهلي السعودي، ومواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي مع نظيره فريق النجم الساحلي التونسي، وفريق مولوديه الجزائر الجزائري يلاقي نظيره فريق المريخ السوداني.

وستبدأ أولى مباريات هذا الدور يوم السبت القادم في مدينة الرباط المغربية بلقاء الذهاب بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي، ومن ثم سيلتقي فريقي مولوديه الجزائر الجزائري والمريخ السوداني ذهابًا بمدينة الجزائر في الـ 31 من يناير الجاري، يعقبه في الثامن من فبراير القادم لقاء الإياب بين فريقي النجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي في مدينة سوسة التونسية، بينما يستضيف فريق الوصل الإماراتي في الـ 16 من الشهر ذاته فريق الأهلي السعودي في مدينة دبي الإماراتية، وفي ذات اليوم يستضيف فريق الهلال في العاصمة السعودية الرياض فريق الاتحاد السكندري المصري، وفريق المريخ السوداني أيضاً يستضيف في ذات اليوم 16 فبراير نظيره فريق مولوديه الجزائر الجزائري في لقاء الإياب.