انطلاق برنامج “ريادة 3″ بـ”تعليم الأفلاج” بحضور 76 مشرفا وقائدا

الأفلاج- الوئام

انطلقت فعاليات البرنامج الإثرائي “ريادة 3” تحت شعار “كن قائدًا ملهمًا”، اليوم الأربعاء، بحضور مدير العليم ومساعديه و76 مشرف تربوي وقائد مدرسة ، تخلله أوراق عمل عن التحصيل الدراسي الواقع والمأمول وكيف نستمتع بالعمل، ونحو مدرسة مميزة، حيث يهدف برنامج “ريادة 3” الذي نظمه قسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي إلى تطوير أداء قادة المدارس وتزويدهم ببرامج إثرائية.

وفي كلمة وجهها مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، للقادة والمشرفين تناول خلالها أساليب نواتج تعلم الطلاب وتحدث عن طموح قادة المدارس ومستويات القيادة وقيام المدرسة بأبرز وظائفها وهي التعليم والتعلم والقيام بما يلزم حول ذلك، كما تطرق “آل مغيرة” خلال كلمته عن الاستراتيجيات التي تساعد على تحسين أداء الطلاب ومنها إعطاء الواجبات والتقويم ” التكويني” والتعليم التعاوني والتوقعات، والقيادة، وجودة المعلم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإنسان كائن قابل للتعلم والنجاح يولد النجاح والمدرسة تتحكم بشروط النجاح.

وأكد مدير التعليم في كلمته، أن ما نريده هو تعليم عالي الجودة لكل طالب لأهمية ذلك في تنمية البلاد، مشيدًا بتكريم الطلاب المتفوقين ومهيبًا بضرورة تحفيز الطالب الذي يلاحظ فيه حماس التعلم لتعزيز أدائهم.

وبيّن أنه من أساليب تحسن نتائج تعلّم الطلاب استخدام البيانات لتحسين ممارسات المعلمين وتعزيز مستوى معرفة المعلمين بما يقومون بتدريسه.

واختتم برنامج “ريادة 3” بلقاء مفتوح مع مدير التعليم ومساعديه ثم تكريم المشاركين والقائمين على البرنامج.