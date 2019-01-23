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مصر.. كشف أثري جديد يعود بالأذهان إلى فترة “الهكسوس”

مصر.. كشف أثري جديد يعود بالأذهان إلى فترة “الهكسوس”
weam.co/569163
القاهرة - الوئام:

عثرت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في مصر، على مجموعة من المقابر والآثار التي تعود إلى فترة الهكسوس، الأمر الذي يعد بمثابة “كنز أثري” يوفر مزيدا من الفهم عن تلك الحقبة الزمنية. بحسب “سكاي نيوز”.

وعُثر على الآثار خلال أعمال حفر للبعثة في منطقة ” كوم الخلجان” الواقع على الحدود الفاصلة بين “محافظتي الشرقية والدقهلية”

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أن المقابر تحتوي بداخلها على قطع حيوانية ملحقه بها، ومجموعة من الفخار الأسود المعروف بـ”فخار تل اليهودية” المميز لفترة الهكسوس.

وعثرت البعثة على أوان دائرية الشكل، وأخرى على شكل الكمثرى وحوامل مصنوعة من الفخار. وكان داخل أحد هذه الأواني قطع صغيرة تحمل نقوشا وزخارف مميزة لهذه الفترة.

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