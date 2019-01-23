سلاح الجو الليبي يقصف مواقع للإرهابيين فى درنة

واس- الوئام

أعلن مصدر عسكري، بأن سلاح الجو بالجيش الليبي استهدف، اليوم الأربعاء، مواقع تمركزات للجماعات الإرهابية بحي المدينة القديمة وسط درنة، بالتزامن مع الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش وبقايا الجماعات الإرهابية في درنة.

وأفاد شهود عيان، بأنه سُمعت أيضًا أصوات قذائف المدفعيات الثقيلة داخل المنطقة القديمة التي تشهد اشتباكات مُتواصلة وتعد آخر معاقل الإرهابيين في المدينة.

وكان الجيش قد أعلن، أمس الأول، القضاء على الإرهابيين محمد الطشاني وعمر جمعة الشعلالي خلال عملية نوعية نفذتها الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات عمر المختار درنة والقوة المساندة بالمدينة القديمة.