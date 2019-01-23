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عقوبتان على “الفيصلي” من لجنة الانضباط بـ”اتحاد القدم” وعقوبة على الفيحاء

عقوبتان على “الفيصلي” من لجنة الانضباط بـ”اتحاد القدم” وعقوبة على الفيحاء
weam.co/569182

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 3 قرارات على النحو التالي:

– إيقاف لاعب نادي الفيصلي روجيريو دي أسيس سيلفا مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، بسبب إشارة سيئة بيده لحكام المباراة، أثناء خروجه من في مباراة فريقه أمام الهلال.

– إلزام لاعب نادي الفيصلي وسام صالح سويد بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، لإساءته لحكم مباراة فرقه أمام الهلال في مداخلة تلفزيوينة.

– إيقاف لاعب نادي الفيحاء توفيق حاجي بوحيمد مباراة رسمية واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، لاستخدامه العنف ضد لاعب وتعرضه للطرد.

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