رئيس النصر : لن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين .. وسنصعد الموضوع لرئيس هيئة الرياضة

قدمت إدارة نادي النصر، اليوم، خطابا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم، تؤكد رفضها التام للخيارين الذين ذكرهما رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ قصي الفواز، في حديث تلفزيوني، بنقل مباراة الفريق الأول مع أحد إلى خارج مدينة الرياض نظرا لعدم جاهزية أرضية إستاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد.

وشددت إدارة النادي أنها لا يمكن أن تتنازل عن حقها في لعب مباراتها في الوقت المحدد مساء الأحد المقبل في مدينة الرياض وترفض رفضا قاطعا تأجيل المباراة نظرا لضغط المباريات المجدولة مسبقا.

وأكدت الإدارة أنها طالبت منذ بداية الموسم بتحسين أرضية استاء الأمير فيصل بن فهد، ولم يتم التعامل معها بشكل جاد، بل صدرت عقوبات انضباطية ضد تصريحات تحدثت عن هذا الموضوع.

وقال سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي: “أخذنا عهود ووعود ولكن بلا أفعال جادة… نقلنا مباراتنا مع شقيقنا الفتح خارج أرضنا، أملاً في أن يكون استاد الملك فهد جاهزا، وعندما لعبنا عليه وجدنا الارضية لاتقل سوء عن الملعب السابق، ولاتليق بالكرة السعودية”.

وأضاف : بدأنا الدوري والنصر يلعب مبارياته على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حذرنا من الارضية، حذرنا من جاهزية الملعب، وشاركنا التحذير أندية أخرى لعبت على نفس الملعب، منذ عدة أشهر، وكأن شيء لم يحدث، لم نجد من يستمع للتحذير بل تم تغريمنا بسبب انتقاد أرضية الملعب!!

وتابع: “سمو رئيس هيئة الرياضة مشكورا طلب التحقيق وخرجت النتائج تؤكد صحة كل مطالبات نادي النصر تجاه الملعبين !وماذا بعد؟! منهم الأشخاص؟ من يستعيد للنصر حقه في الغرامات التي فرضت عليه؟ أين سيلعب؟ ومتى؟ ومامدى دقة المواعيد ،

وهل سيكون الملعب جاهزاً في الخامس من فبراير ؟

اذا كان اتحاد الكرة يريد تأجيل مباراة النصر وأحد، وهذا الخيار مرفوض رفضاً قاطعاً بالنسبة لنا !! كيف سيجد لها موعدا جديدا ونحن سنلعب في شهر فبراير مباراة كل اربعة ايام؟

وأكمل آل سويلم: “إدارة نادي النصر تطالب بايجاد حل يكفل عدالة المنافسة ويمنحنا حق تساوي الفرص، لن نسكت ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعد الموضوع لسمو رئيس الهيئة ونطالب بحقوق نادي النصر كاملة فهذه امانة في اعناقنا أمام جماهيره العريضة.