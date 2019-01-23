السفيران اللبناني والأفغاني يشيدان بجهود المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، السفير اللبناني لدى

المملكه الدكتور فوزي كبارة، وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكه سيد جلال كريم والوفود المرافقه لهما كل على حدة.

وبحث خلال اللقاء ين العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج لبنان وجمهورية أفغانستان لهذا العام.

وأشاد السفير اللبنانى والسفير الافغانى بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع– حفظهما الله-، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار، منوهين بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية لوزارة الحج والعمرة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.