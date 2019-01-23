طفلة بالصف الأول بالمخواة تجمع فتات الخبز من حوش المدرسة.. والإدارة تكرّمها

سطّرت طفلة في مدرسة بمنطقة المخواة التابعة للباحة مثالا للسلوك الإيجابي، ما جعل إدارة تعليم منطقتها تسارع إلى الإشادة بها.

الطالبة ولاء الزهراني في الصف الأول ابتدائي قادتها فطرتها السليمة إلى جمع الخبز من “حوش” المدرسة لحفظ هذه النعمة بكل عفوية، عبر صندوق حملته وجابت به المدرسة.

القصة جاءت في تغريدة لإدارة تعليم المخواة، التي علقت: “في مدرسة ابتدائية ومتوسطةالحضن مكتب قلوة، عندما تجتمع براءة الطفولةوعفوية العمل الحسن تسطر لنا أروع مثال وسلوك إيجابي، لاحظت المعلمة المناوبة في وقت الفسحه نجلاء الشيخي ما بدر من سلوك مميز حيث قامت الطالبة ولاء الزهراني من الصف الأول ابتدائي بجمع الخبز وحفظ هذه النعمة.

ولاقى عمل الطفلة استحسان الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.