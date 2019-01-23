روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها “العشوائية” على سوريا

الوئام - متابعات

طالبت روسيا، الأربعاء، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ الضربات الجوية العشوائية على سوريا، بعد أيام من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي قوات إيرانية هناك.

ودأبت إسرائيل على مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا وأخرى تخص الفصائل المسلحة المتحالفة معها ومنها مليشيا حزب الله الإرهابية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا: “ينبغي استبعاد أسلوب شن ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا”.

وأضافت أن مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة وهو ما لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل.

وتابعت “ينبغي ألا نسمح مطلقا بأن تتحول سوريا، التي تعاني من صراع مسلح منذ سنوات، إلى ساحة لتسوية الحسابات الجيوسياسية”.

يذكر أن إسرائيل أكدت، في تصريحات سابقة، أنه تم تنفيذ أكثر من 200 غارة جوية على أهداف إيرانية في سوريا خلال العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول كبير في الجيش أن “الغارات استهدفت أنظمة الأسلحة والبنية التحتية المتقدمة للحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية”.

وتابع “تم إلقاء 800 صاروخ وقنبلة على هذه الأهداف الإيرانية”.