“ساعدوني لا تقفوا هكذا”.. أمريكية تبث واقعة اغتصابها على الهواء مباشرة

الوئام - متابعات

بثت امرأة أمريكية لقطات، وهي تصرخ طلبا للمساعدة، أثناء تعرضها للاغتصاب خلال حفل راقص، على صفحتها في فيسبوك مباشرة.

الغريب في الأمر أن أحدا لم يتطلع إلى مساعدتها، عندما كانت تطلب المساعدة، أثناء تعرضها للاغتصاب في الحفل الراقص في النادي الليلي “اوبرا” بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وسمعت المرأة وهي تقول “لا” و”رجاء ليساعدني أحدكم لا تتركوني وحدي”، لكن لم يتدخل أي شخص لمساعدة المرأة، التي لا يمكن ذكر اسمها، في محنتها.

وكانت المرأة نشرت 5 تسجيلات فيديو أثناء الحفل الراقص، وكان التسجيل الخامس الذي بث مباشرة يحتوي على مشاهد الاغتصاب الذي قام به رجل كان يرقص معها طوال المساء، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

واستمر التسجيل 12 دقيقة قبل أن تتم إزالته من فيسبوك، وسمعت خلاله تطلب المساعدة أكثر من 5 مرات قبل أن تصرخ بكلمة “لا”.

وخلال التسجيل أيضا ظهر رجل وهو يسجل عملية الاغتصاب بكاميرا هاتفه المتحرك، وسمعت أثناء ذلك وهي تصرخ طالبة من مغتصبها التوقف، بينما سمع صوت الرجل وهو يطالبها بالسكوت.