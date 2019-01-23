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المملكة تنوه بجهود الحكومة اليمنية في تعزيز حقوق الإنسان

المملكة تنوه بجهود الحكومة اليمنية في تعزيز حقوق الإنسان
weam.co/569255

نوهت المملكة العربية السعودية بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لحماية و تعزيز حقوق الإنسان واستعدادها المستمر للعمل مع المجتمع الدولي على تدعيم أشكال التعاون مع الآليات المتعددة الأطراف لتعزيز حقوق الإنسان .
وخلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للأوضاع في اليمن التي عقدها اليوم مجلس حقوق الانسان ، قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل إن وفد المملكة اطلع على التقرير الوطني الذي قدمته الحكومة اليمنية والجهود التي بذلتها لإعداد التقرير رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها في الظروف الراهنة .
وأشاد الواصل بتعاون الحكومة اليمنية مع كل الجهود الدولية والإقليمية، من أجل إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية وآخرها اتفاق السويد ، بهدف استعادة الشرعية والحفاظ على سلامة المدنيين وأمن واستقرار اليمن .
ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه ومساعدته للحكومة اليمنية ، لتمكينها من مواجهة التحديات والعقبات التي تواجهها أثناء تنفيذها لسياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان, بالإضافة إلى دعمها في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
وطالب الواصل بضمان سلامة الأطفال بوجه خاص من خلال اتخاذ خطوات لحمايتهم من ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تمعن في استغلالهم جنودًا ودروعًا بشرية.

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