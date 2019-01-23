إمارة مكة توضح حقيقة التوجيه بمنع الموسيقى في المطاعم

‏نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما تداوله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وجه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم.

‏وأكدت في تغريدة،على “تويتر”، أن ما يتم تداوله كان توجيها سابقا لسموه يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الاجراءات القانونية.