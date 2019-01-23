نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما تداوله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وجه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم.
وأكدت في تغريدة،على “تويتر”، أن ما يتم تداوله كان توجيها سابقا لسموه يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الاجراءات القانونية.
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إمارة مكة توضح حقيقة التوجيه بمنع الموسيقى في المطاعم
نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما تداوله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وجه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم.