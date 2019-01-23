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إمارة مكة توضح حقيقة التوجيه بمنع الموسيقى في المطاعم

إمارة مكة توضح حقيقة التوجيه بمنع الموسيقى في المطاعم
weam.co/569261

‏نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما تداوله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي بأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وجه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم.
‏وأكدت في تغريدة،على “تويتر”، أن ما يتم تداوله كان توجيها سابقا لسموه يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الاجراءات القانونية.

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