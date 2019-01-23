خالد البلطان: “محيط الرعب” ملك الهلال ومن حقهم رفض إقامة مباريات عليه

إبراهيم آل صالح - الوئام

قال رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، إن الثقة الزائدة أمام فريق التعاون السبب وراء الهزيمة الكبيرة اليوم.

جاء ذلك في تصريحات عقب خسارة فريقه أمام التعاون ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 3-0 على ملعب الملك عبدالله في بريدة.

وأضاف البلطان: “حذرت من الثقة الزائدة.. الشباب قدم اليوم شوطا من أسوأ الأشواط في الموسم ، ننسى ماحدث اليوم ونفكر بالغد.. وأعد الشبابيين بصفقة أجنبية قريبا”.

وعن إقامة مباريات الفريق بملعب جامعة الملك سعود الملقب بـ“محيط الرعب”، قال: “من حق الهلاليين الحفاظ على ملعبهم ورفض اللعب فيه، وعلى هيئة الرياضة إيجاد حل.. ومن المأساة وجود ملعبين في الرياض غير صالحين في نفس الوقت، لن ألعب في المجمعة، بنلعب في ملعبنا وطلعونا من المشاكل”.

يذكر أن الشباب قرر لعب مبارياته على ملعب النادي بالرياض حتى انتهاء أعمال الصيانة بملعبي الملك فهد والملز.