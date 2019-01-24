ابوظبي- الوئام:

دون أن تهزم أو تتلقى أي هدف في أربع مباريات، تبحث إيران عن تخطي عقبة الصين اليوم الخميس الموافق 24-1-2019 في أبوظبي في ربع نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم في طريقها نحو حصد أول لقب قاري منذ 1976 عندما توجت مرة ثالثة وشباكها نظيفة.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

ويأمل “تيم يلي” في فك عقدة ربع النهائي الذي ودعه في النسخ الثلاث الماضية، بعد فوزه المنطقي على عمان 2-صفر في دور الـ16.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

في المقابل، تأمل الصين في العودة للمنافسة على اللقب القاري بعد تراجع في النسخ الثلاث الأخيرة، إذ حلت وصيفة في 1984 و2004 على أرضها.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وقلب فريق المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي تأخره أمام تايلاند بعد شوط أول مخيب ليحقق فوزاً صعباً 2-1، بعد دفعه بالمهاجم المخضرم شياو زهي (33 عاماً) الذي عادل الأرقام بعد نزوله بديلاً.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وطالب ليبي (70 عاماً)، بطل العالم 2006 مع منتخب إيطاليا، لاعبيه بالتركيز طوال دقائق المباراة “يجب أن يتطور لاعبو الصين على الصعيد النفسي، من الهام أن يحظوا بالدرجة عينها من التصميم والقوة من بداية المباراة”.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

لكن ليبي الذي يتوقع أن يعود إلى بلاده بعد سنتين ونصف مع الصين، دافع عن سجله إذ فاز في 6 مباريات رسمية من أصل عشر وخسر أمام إيران وكوريا الجنوبية القويتين هذا يعني أنه يجب أن أكون فخوراً بلاعبي.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وتملك الصين تشكيلة متقدمة في السن، إذ تخطى أربعة من أساسييها الثلاثين على غرار القائد شنغ شي (38 عاما) بالإضافة إلى المهاجمين شياو زهي (33) وغاو لين (32).

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وحذر ليبي : هذه مشكلة لمستقبل المنتخب الصيني، لأنها تدل على نقص اللاعبين الشبان المخولين اللعب مع المنتخب.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

في المقابل، تصدرت إيران مجموعتها بفارق الأهداف عن العراق بعد فوزين على اليمن وفيتنام في ظل تألق مهدي طارمي وسردار أزمون، قبل عودة هداف الدوري الهولندي السابق علي رضا جهانبخش وبروزه في المباراة الأخيرة ضد عمان.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وتدين إيران بنظافة شباكها بشكل كبير لحارسها العملاق علي رضا بيرانفند الذي صد ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من مواجهة عمان لقائدها أحمد كانو، على غرار ما فعل في المونديال الأخير عندما أوقف ركلة جزاء للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وعلق مدربها البرتغالي كارلوس كيروش على مواجهة الصين جميعنا يعرف مدى تطور الصين خصوصاً مع مارتشيلو ليبي لا يمكننا إهدار الفرص كما فعلنا ضد عمان علينا أن نلعب بغريزة قاتلة وكل ما علينا هو وضع الكرة في الشباك.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وتابع : في الدور الإقصائي يجب أن تقتل المباراة باكراً، فهذا يمنحك أفضلية كبيرة. الأهم في المباراة المقبلة أن نكون أكثر هدوءاً وأذكى.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

وتحظى إيران بإشادات كبيرة راهناً علما بأن مسار المنتخبين قد يلتقي في نصف النهائي بحال فوز اليابان على فيتنام وإيران على الصين.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

برغم ذلك لم تكن طريق المدرب كيروش الذي كشف تلقيه عرضا لتدريب كولومبيا بعد النهائيات، مفروشة بالورود خصوصاً من الناحية الإدارية إذ اتهم وزير الرياضة مسعود سلطانيفار بالسعي لعدم تجديد عقده الذي استهله مع منتخب وسط آسيا قبل ثمانية أعوام.

مشاهدة مباراة الصين وإيران بث مباشر في دور ربع النهائي لكأس آسيا 2019

موعد مباراة الصين وإيران والقنوات الناقلة

المباراة : الصين ضد إيران ربع النهائي كأس آسيا 2019 المباراة رقم 46

الملعب: استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الحكم: عبد الرحمن الجاسم

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 24-1-2019 في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

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