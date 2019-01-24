لندن- الوئام:

يفتح استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة ديربي لندني من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي اليوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 18 جمادي الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية 2018-19.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تفوق توتنهام على تشيلسي في مباراة الإياب بعد الفوز بهدف نظيف سجله هاري كين من ركلة جزاء في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب ويمبلي.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وسيحتاج البلوز إلى الفوز في العودة بفارق هدفين من أجل ضمان التأهل إلى المباراة النهائية في مباراة مهمة لإنقاذ موسم ساري الذي يبتعد تدريجياً عن المركز الرابع بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

لن يعاني تشيلسي في ديربي لندن ضد توتنهام من غياب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون فريق ساري مكتمل العدد وستكون جميع أسلحته جاهزةً لموقعة ستامفورد بريدج.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

سيبدأ المدرب الإيطالي اللقاء بطريقته وبتشكيلته التي تضم أفضل عناصره ففي حراسة المرمى سيتواجد كيبا وسيتكون رباعي الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتي، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد في وجود جيرو وويليان.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

على الجانب الآخر يعاني توتنهام من العديد من الغيابات في صفوفه سواء للإصابة مثل هاري كين، ديلي آلي، وانياما وموسى سيسوكو أو للمشاركة في كأس آسيا المقام بالإمارات مثل الكوري هيونج مين سون.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وسيدفع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بهاري وينكس في وسط الميدان بجانب إيريك داير لتعويض غياب متوسط الميدان الإنجليزي، ومن المتوقع أن يزج بالثلاثي مورا ،لاميلا ولورينتي في خط الهجوم.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام بث مباشر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في كأس رابطة المحترفين الانجليزية

البطولة: كأس رابطة المحترفين الانجليزية

المباراة: تشيلسي ضد توتنهام

الملعب: ستامفورد بريدج

الموعد: الخميس 24 يناير 2018 ميلادياً،18 جمادي الأول 1440 هجرياً،21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 2