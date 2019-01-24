تراهن الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء على أن مباراة نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره جيرونا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 24-1-2019 ستشهد عودة الظهير البرازيلي مارسيلو للتشكيلة الأساسية للفريق بعد ابتعاده عنها خلال الفترة الأخيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن مارسيلو، القائد الثاني للنادي الملكي غاب على عكس المتوقع عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد خلال الفترة الأخيرة حيث بات المدير الفني للفريق سانتياجو سكولاري يراهن بشكل أكبر على اللاعب سيرخيو ريجيلون.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع مستوى الظهير البرازيلي مع مطلع 2019 جعل سولاري يخرجه من حساباته خلال المباريات الأخيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وكان الظهور المتواضع لمارسيلو في مباراتي ريال مدريد أمام فياريال وريال مدريد سبباً رئيسياً وراء قرار سولاري باستبعاده ومن ثم الاعتماد على ريجليون في مركز الظهير الأيسر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

ويستضيف ريال مدريد مساء اليوم الخميس الموافق 24-1-2019 جيرونا على ملعبه في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الشكوك تحيط بمارسيلو منذ حقبة المدير الفني السابق للفريق، جولين لوبيتيجي، الذي كان لا يثق كثيراً في النجم البرازيلي وقام باستبداله في أكثر من مباراة بسبب أخطائه التي كلفت ريال مدريد أهدافا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وكان أحد هذه اللقاءات التي قرر لوبيتيجي فيها تغيير مارسليو مباراة جيرونا في نهاية أغسطس الماضي حيث قرر إخراجه للحفاظ على تقدم فريقه في النتيجة بعدما استشعر خطورة التهديدات الهجومية للفريق المنافس من الجبهة التي يشغلها اللاعب البرازيلي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وكانت مباراة ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في بطولة السوبر الأوروبي، والتي لعبت قبل لقاء جيرونا بـ 11 يوما، دافعا رئيسيا للقرار الذي اتخذه لوبيتيجي في اللقاء الأخير فقد تسبب مارسيلو في تلك المباراة في هدف التقدم للفريق المنافس بعد مرور دقيقة واحدة فقط، كما تسبب أيضا في هدف التعادل في الشوط الثاني برعونة شديدة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

وعلى إثر ذلك لجأ الفريقان لوقت إضافي ليحقق فيه أتلتيكو مدريد فوزا مستحقا بنتيجة 4-2.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

ورغم ذلك لا تزال إدارة ريال مدريد والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ينتظرون ويأملون في عودة مارسيلو إلى مستواه المعهود لتتساءل وسائل الإعلام المختلفة في إسبانيا اليوم عما إذا كان سولاري سيمنح فرصة أخرى للنجم البرازيلي في مباراة الغد؟ وهو السؤال الذي أجابت عليه مختلف الصحف بالإيجاب كما راهنت على تحقق ذلك أيضا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر في كأس ملك اسبانيا

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك اسبانيا

البطولة: كأس ملك إسبانيا 2018/2019

المباراة: ريال مدريد ضد جيرونا ربع النهائي مباراة ذهاب

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الحكم: ألبيرتو أونديانو مالينكو

القنوات الناقلة:

beIN LaLiga HD