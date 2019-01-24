تحالفات المعارضة تقود احتجاجات السودان وأوروبا تتوعد البشير

الخرطوم- الوئام:

تنطلق اليوم الخميس «مسيرات التنحي» التي أعلن عنها تجمع المهنيين السودانيين، و3 تحالفات معارضة، في كل أنحاء البلاد، الخميس.

وبحسب بيان مشترك أصدره أمس (الأربعاء) تجمع المهنيين السودانيين وتحالف نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض، فإن المظاهرات المرتقبة ستطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة السودانية هاشم علي عبدالرحيم، أن الأوضاع بالبلاد هادئة ومستقرة، ماعدا بعض التجمعات المحدودة غير المشروعة في الخرطوم وبعض الولايات تم تفريقها وفق القانون، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، دعت فرنسا السلطات السودانية أمس، إلى وضع حد للعنف الذي تمارسه قوات الأمن بحق المحتجين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية آنييس فون در مول «ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية لوضع حد للعنف بحق المتظاهرين المسالمين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف». وأضافت أن فرنسا تكرر تمسكها باحترام الحق في المظاهرة وحرية التجمع والتعبير.

وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات ليلية بالخرطوم في مناطق الحاج يوسف بمدينة بحري شمال العاصمة، وأمبدة بمدينة أم درمان.

وكانت منظمة «لجنة حماية الصحفيين» غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة، نددت بـمحاولة السلطات السودانية قمع الصحافة وسحب اعتمادات صحفيين يعملون في وسائل إعلام عالمية.