بأمر نانسي بيلوسي.. ترامب لن يلقي خطاب حالة الاتحاد

واشنطن- الوئام:

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بأنه لن يسمح له بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي داخل مقر المجلس إلى أن ينتهي الإغلاق الحكومي الجزئي.

وفي رسالة إلى ترامب، قالت بيلوسي: أكتب إليك لإبلاغك بأن مجلس النواب لن ينظر في قرار يسمح بإلقاء الرئيس لخطاب حالة الاتحاد داخل المجلس حتى يعاد فتح الحكومة.

وإصدار مثل هذا القرار ضروري قبل السماح للرئيس بإلقاء خطابه في المجلس، حيث كان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير الجاري.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه يعتزم إلقاء الخطاب في مجلس النواب في الموعد المقرر، رافضا طلب بيلوسي تأجيله، لكنه عاد في وقت لاحق ليقول إنه سيقوم بحدث بديل للخطاب، ووصف قرار بيلوسي بأنه “مخز”.

ويتعين على ترامب أن يقدم إلى الكونغرس تقريرا عن الدولة، لكن ليس مطلوبا منه بالضرورة أن يقدمه في خطاب يلقيه أمام المشرعين الأميركيين في بث تلفزيوني مباشر.

وبعثت بيلوسي برسالة إلى ترامب يوم 16 يناير حثته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونغرس مكتوبا.

وقام ترامب إثر ذلك بمنع رئيسة مجلس النواب من استخدام طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان لزيارة القوات الأميركية هناك.