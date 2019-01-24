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بعد تصريحاته المثيرة للجدل

بعد سجنه لعامين.. الإفراج عن حاكم جاكرتا المتهم بالتجديف

بعد سجنه لعامين.. الإفراج عن حاكم جاكرتا المتهم بالتجديف
weam.co/569300
جاكرتا- الوئام:

أعلن مسؤول إندونيسي إطلاق سراح حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا السابق، باسوكي تغاهاغا بورناما اليوم الخميس، بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة التجديف.

وخرج بورناما من السجن في شرقي جاكرتا ورافقه نجله.

وأُدين بورناما، المسيحي من أصل صيني، بالتجديف في 2017 بعد تصريحات قال فيها، إن خصومه استخدموا آية في القرآن لخداع الناخبين ومنعه من الفوز بولاية أخرى في انتخابات حكام الولايات.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس أن إدانة بورناما تسلط الضوء على حاجة إندونيسيا، أكبر دولة تضم أغلبية مسلمة في العالم، لإلغاء قانون التجديف “الخطير والتمييزي”.

يُشار إلى أن بورناما أصبح أول حاكم لجاكرتا من أصل صيني منذ 50 عاماً، عندما تسلم منصبه من جوكو ويدودو في 2014، بعد تولي الأخير الرئاسة.

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