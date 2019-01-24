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دول أوروبا تدخل على الخط… نؤيد رئيس المعارضة في فنزويلا

دول أوروبا تدخل على الخط… نؤيد رئيس المعارضة في فنزويلا
weam.co/569304

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا، حسب ما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، والتي أعلن رئيسها خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد أمس الأربعاء.

وتابعت أن الاتحاد الأوربي يدعو إلى بداية عملية سياسية على الفور، تؤدي إلى انتخابات حرة، وذات مصداقية مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل كامل الجمعية الوطنية، مؤسسةً منتخبةً تحتاج إلى استعادة واحترام سلطاتها.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، مستعد لاستعادة الديمقراطية وحكم القانون في فنزويلا عن طريق عملية سياسية سلمية تتماشى مع الدستور الفنزويلي.

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