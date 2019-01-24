الوئام - متابعات

يحل فريق بيراميدز، ثاني الدوري المصري، ضيفا على نظيره الزمالك، متصدر الدوري، الليلة، في صراع على الصدارة بين ساكني القلعة البيضاء، وأبناء حسام حسن.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

يتربع الزمالك على عرش الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفريق الناشئ حديثا بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وكلاهما يصارع للفوز بالنقاط الثلاث لمباراة اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

فالزمالك يسعى لتأكيد تفوقه، والابتعاد بصدارة الدوري المصري، بينما يحاول بيراميدز اعتلاء الصدارة، ولا سيما بعد فوزه الأخير على المارد الاحمر، النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

من جانبه، طالب تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، فريقه، بالفوز على الزمالك بأكثر من 3 أهداف، منوها عن صفقة عالمية سيتم الإعلان عنها قبل موعد المباراة لتصبح مفاجأة للجميع.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

في حين عقد جروس، المدر الفني للزمالك، ورئيس القلعة البيضاء، جلسات عديدة مع اللاعبين، لتحفيزهم والتشديد على ضرورة اللعب بهدوء وعدم التسرع في اللقاء.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

ويعاني الزمالك من غياب حارس عرينه الأساسي، محمود عبد الرحيم جنش للإيقاف، مضطرا للاستعانة ببديله الحارس عماد السيد، لتكون تشكيلة الزمالك الأقرب: عماد السيد في حراسة المرمى، في الدفاع حمدى النقاز ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي، في الوسط محمد إبراهيم ومحمود كهربا وإبراهيم حسن، وعمر السعيد في الهجوم.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

في الوقت ذاته يحشد حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز جميع أسلحته الضاربة من أجل تحقيق الفوز على الزمالك بأكثر من 3 أهداف لإعتلاء قمة الدورى، لاسيما وأن بيراميدز ضم إلى صفوفه المهاجم السورى عمر خربين لاعب فريق الهلال السعودى، والذى سيكون الورقة الرابحة أمام الفارس الأبيض، بخلاف وجود البرازيلى كينو وعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: الزمالك ضد بيراميدز في الأسبوع ال 9 من الدوري المصري

الملعب: ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس بالقاهرة

التوقيت: اليوم الموافق 24-1-2019 في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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