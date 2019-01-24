إنهاء معاناة «تسعيني» مع الألم بمستشفى خميس مشيط العام

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام في إجراء عملية استخراج عدة حصوات من المثانة والحالب وذلك لمريض يبلغ من العمر 90 عاماً.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد قدم المريض لمراجعة عيادة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط العام وتم الكشف عليه وعمل أشعة مقطعية والفحوصات المخبرية اللازمة.

وتبين وجود حصوة كبيرة أخذت جميع مساحة المثانة البولية وسببت إرتجاع للحالب الأيمن ووجود حصوات كبيرة في الحجم ، في الحالب الأيسر مع إرتفاع في أنزيمات الكلى وارتفاع متكرر بدرجات الحرارة وعلى إثر ذلك تم تنويم المريض وعمل التجهيزات اللازمة للعملية.

وأجريت له عملية منظار حالبي وتفتيت الحصوات بالليزر ومن ثم تم عمل شق جراحي بسيط بإسفل البطن وإخراج الحصوات المتبقية وقد كانت العملية بإشراف الدكتور عبدالعزيز شويل إستشاري ورئيس قسم المالك البولية بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن المريض يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد بعد إجراء العملية وتمت تهيئته للخروج من المستشفى.