بالصور.. مداهمة تكشف المخطط العشوائي الوهمي بحسينية مكة

مكة المكرمة- الوئام- محمد السويهري:

أحبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة توزيع مخطط عشوائي في منطقة الحسينية بمكة المكرمة بمساحة تقدر بأكثر من (٣٠) الف متر مربع تم تخطيطه من قبل مجموعة من المعتدين على الأراضي تمهيداً لتوزيعه وبيعه على المواطنين دون أي مستمسكات شرعية.

وداهم قسم مراقبة البناء المخطط العشوائي الذي تم تأمينه مسبقاً بحواجز خرسانية وذلك لمنع مراقبي البلدية من الوصول إلى المخطط حيث قامت البلدية بإزالة عدد (٦٣) صبة خرسانية .

وأشاد رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني بجهود قسم مراقبة البناء وتمكنهم من ملاحظة وإزالة التعديات والإحداثات في فترة وجيزة بقيادة رئيس قسم مراقبة البناء المهندس محمد الزهراني ومتابعة المشرف خالد العصيمي.

وأهاب الزهراني المواطنين بعدم الإنسياق لشراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة والتي لا تحمل صكوك شرعية مشدداً على ضرورة التأكد من المخططات المعتمدة المسجلة بسجلات الأمانة مبيناً بأنه سوف يتم ملاحقة المحدثين قانونياً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المترتبة بحقهم.