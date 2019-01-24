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تستمر حتى السابعة مساء

“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة
weam.co/569317
الوئام - متابعات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر إلى السابعة مساءً.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكد العقيد الغامدي أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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