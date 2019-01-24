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عند 1282 دولارا للأوقية

الذهب مستقر مع تأثر الدولار بمخاوف النمو والإغلاق الأمريكي

الذهب مستقر مع تأثر الدولار بمخاوف النمو والإغلاق الأمريكي
weam.co/569324
الوئام - وكالات

استقر الذهب، اليوم، مدعوما بتراجع الدولار، بفعل بواعث القلق من أن إغلاقا مطولا للحكومة الأمريكية سيكبح النمو الاقتصادي ورغم تنامي المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وظل السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1282 دولارا للأوقية، في حين انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1281 دولارا للأوقية.

فيما نزل البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1345 دولارا للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بفضل تراجع المخزونات وزيادة الطلب.

كما هبطت الفضة 0.2% إلى 15.32 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.3% إلى 792 دولارا.

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