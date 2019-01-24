توتال الفرنسية: سننشئ شبكة محطات بنزين في السعودية قريباً

الرياض- الوئام:

قال ‏الرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية أن الشركة ستقوم بإنشاء شبكة محطات بنزين في السعودية قريباَ. ومن المعروف أن

شركة أرامكو السعودية كانت وقد أبرمت اتفاقاً من قبل مع شركة توتال الفرنسية لتطوير مشترك لتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية لمجمع ضخم للبتروكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية.

وسيتم إنشاء المجمع الجديد، الذي أُعلن عنه العام الماضي بمواصفات عالمية، مقابل مصفاة ساتورب التي تعد من المصافي الرائدة في تطورها، وتشغّلها “أرامكو السعودية” بحصة 62.5 في المائة، و”توتال” بحصّة 37.5 في المائة.