سيدة مصرية تخلع زوجها لأنه يأخذ منها ثمن “بنزين السيارة”

القاهرة - الوئام:

“ذات مرة طلب مني دفع ثمن بنزين السيارة لأنني ركبت معه وعندما أخبرته بأنني لم يكن معي نقود قال لي انزلي وبالفعل تركني بالشارع أنا وابني”.

هكذا قالت هويدا، السيدة المصرية صاحبة الـ35 عاما، التي أقامت دعوى خلع ضد زوجها، علاء، صاحب شركة المقاولات، بسبب بخله الشديد، وأنه يعاملها وكأنها “زبونة” على حد تعبيرها، ويأخذ منها ثمن كل شيء يقدمه لها.

وأضافت هويدا: “عندما كنا في فترة الخطوبة، كان يرفض شراء أي شيء لي وبعد الزواج رزقنا بمولود وجعلني أشتري كل احتياجاته من راتبي، ورفض أن يشارك بأي مبلغ في مصاريفه، أما الولادة والعقيقة فطلب مني أن أدفع فيها بالنصف”.

صبرت هويدا، كما أوردت، حتى أنجبت طفلها الأول، عسى أن تتغير طباع زوجها المزمومة، لكنها لم تحتمل استمرار تعامله معها بالطريقة نفسها، فطلبت الخلع منه رسميا، في محكمة الأسرة المصرية، حسبما أوردت صحف مصرية.