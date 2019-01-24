“اندبندنت عربية”.. موقع متخصص تطلقه “السعودية للأبحاث والتسويق”

الرياض - الوئام:

أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق موقع إندبندنت عربية Indepndentarabia.com، في إطار مشروعها لإطلاق مواقع الإندبندنت باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وعينت المجموعة الصحفي والإعلامي المعروف، عضوان الأحمري، رئيسا لتحرير “اندبندنت عربية”، الذي سيضم خبرات متنوعة وأسماء صحفية كبرى في العالم العربي.

من جانبه، قال عبد الرحمن الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: “سعيدون بإطلاق هذا المشروع الإعلامي المميز والعلاقة مع مجموعة الإندبندنت البريطانية، ونتطلع الى أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في صناعة الإعلام والمحتوى في المنطقة”.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أعلنت، منتصف العام الماضي، عن توقيع عقد إطلاق صحيفة الإندبندنت البريطانية الرقمية بأربع لغات تتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات و حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

يتمتع الأحمري بخبرة صحافية تمتد لأكثر من ١٦ عاماً بداية بدأت بصحيفة الوطن السعودية، ثم صحيفتي الحياة والشرق الأوسط. كما عمل مراسلاً لقناة أوربت الفضائية من الرياض ورئيساً لتحرير برنامج الأسبوع في ساعة على قناة روتانا خليجية، إلى جانب عمله في الصحافة الورقية. والأحمري حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في الرياض، والماجستير من جامعة نيويورك في تخصص الإعلام الرقمي.