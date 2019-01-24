بدء تطوير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

واس - الوئام:

بدأ العمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لإنشاء مستودعات ضخمة في مقر المجمع تتسع لأكثر من 25 مليون نسخة من إصدارات المجمع، واستبدال كامل البنية التحتية للمجمع، واستبدال محطات تنقية المياه، ومعالجة ساحات المجمع بالغرانيت بمساحة تزيد عن 5200 متر مربع.

ويأتي ذلك في إطار توجيه وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع وتأمين تجهيزات متطورة للمجمع .

وجرى تأمين قطاعات للتالف من الإصدارات تصل طاقتها إلى 38000 كيلو غرام يومياً، ومشروع متكامل لنظام المراقبة والكاميرات والنظام الصوتي وكشف الحرائق، ونظام إدارة المباني الالكتروني، وتطوير الآت الطباعة بتجهيزات إلكترونية متطورة لزيادة كفاءة الطباعة .

كما يجري العمل على تأمين آلة طباعة جديدة، ومشروع متكامل لنظام الإطفاء التلقائي، وآلة تذهيب للإصدارات الفاخرة، وتأمين مولدات لتشغيل المجمع في حال انقطاع الكهرباء. واستبدال شبكة الحاسب الآلي والاتصالات، وشاحنات جديدة، واستبدال التكييف، وتأمين 78 رافعة، وحافلات وسيارات للخدمات، وسيارة اسعاف، وسيارات مخصصة لنقل النفايات، وتجهيزات متكاملة لورش الخراطة والحدادة.

ورفع الأمين العام للمجمع الدكتور بندر السويلم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم المادي والمعنوي السخي الذي يأتي انطلاقاً من حرصهما حفظهما الله على خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

كما شكر الأمين العام ،معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على متابعته الدقيقة والمستمرة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لكل ما فيه خير لنشر القرآن الكريم وخدمته.