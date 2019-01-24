أمانة جدة تزيل مخططا عشوائيا على مساحة مليون متر مربع بثول

واس- الوئام

أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ثول الفرعية، مخططًا عشوائيًا جنوب شرق خزان ثول بمساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع، ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء.

وأشار رئيس البلدية المهندس عيسى بن علي الشعيبي، أن أعمال الرقابة البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن إزالة ثمانية مواقع تعديات على أراضي فضاء وجرى أخد التعهدات اللازمة على المخالفين، لافتًا إلى أن الجهود الميدانية خلال الفترة الماضية شملت معالجة التلوث البصري والبيئي في أحياء الشمالية والجنوبية والصوالحة والكنادرة، وتم رفع 250 طنًا من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر بالتنسيق مع إدارة النظافة في الأمانة، إلى جانب إزالة حظائر أغنام متفرقة ومزروعات تسقى بمياه الصرف الصحي.

وأكدت أمانة جدة، تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.