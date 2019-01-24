الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات في الخرطوم

الوئام - وكالات

قمعت الشرطة السودانية، اليوم، الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وانطلقت اليوم مسيرات التنحي من أنحاء البلاد كافة، يقودها تجمع المهنيين السودانيين، و3 تحالفات معارضة، بحسب بيان مشترك أصدره التجمع، أمس، وتحالف نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض، لمطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي عن الحكم.

وكانت الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق مظاهرات ليلية، بالخرطوم، في مناطق الحاج يوسف بمدينة بحري شمال العاصمة، وأمبدة بمدينة أم درمان.