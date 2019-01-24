اختتام فعاليات مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بالرياض

الرياض- الوئام:

اختتمت اليوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٥/١٨ فعاليات مسابقة الأمير / نايف بن عبدالعزيز (رحمة الله) لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في عامها الثامن والتي انطلقت من يوم الأحد الموافق 14/5/1440 هـ ولمدة خمسة أيام، أقيمت بالقاعة الرئيسية بشرطة منطقة الرياض بمتابعة وإشراف سعادة اللواء/ فهد بن زيد المطيري.

وأوضح مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي رئيس اللجنة الفرعية للمسابقة العقيد / بندر بن منصور الجديعي أنه بلغ عدد المرشحين والمرشحات في الفروع الخمسة قرابة المائة وعشرون شملوا كافة قطاعات وزارة الداخلية من المدنيين والعسكريين.

وأضاف أن “المتسابقين أظهروا روح التنافس الشريف فيما بينهم مصداقاً لقوله تعالى ((وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)) فهنيئاً لهم نيل شرف تعلم القرآن وتعليمه وشرف الفوز بجائزة تحمل إسم صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) تعالى وأسكنه فسيح جناته وجعلها في موازين حسناته”.