الشبانة: الشاب السعودي لدية كل المقومات للعمل بمجال التطوع

الرياض- الوئام- علي القرني:

كرم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الشفا بالرياض منسوبي المكتب والمتطوعين والكشافة التابعين للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في مقر المكتب في الصالة الدعوية وذلك تحت رعاية المدير التنفيذي للمكتب فضيلة الشيخ أيمن بن عبدالله الشبانة.

وقد استقبل المدير التنفيذي بالمكتب كلا من د.عثمان بن عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس الإدارة للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الجريد أمين عام الجمعية والأستاذ محمد أحمد المحفوظ المشرف الكشفي بالجمعية إضافة لعدد من المتطوعين والكشافة.

وتناول المدير التنفيذي للمكتب التعاوني بالشفا في كلمته مهام وعمل منسوبي المكتب والمتطوعين والكشافة في الملتقى والعمل الجبار الذي قاموا به مما ساهم في نجاح وتنظيم استقبال وتوجيه وترتيب وتنظيم أكثر من 400 مكتب تعاوني و 1800 شخص وكان نجاحاً مبهراً.

وعبر المدير التنفيذي للمكتب التعاوني بالشفا عن شكره وتقديره لمنسوبي المكتب والمتطوعين والكشافة على جهودهم الجبارة في تنظيم وترتيب الملتقى.

وعقب ذلك ألقى د. عثمان العثمان رئيس مجلس الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم كلمة أشاد فيها بجهود المكتب التعاوني بالشفا وأبدى كل الاستعداد للتعاون مع المكتب في أي مجال.

كما ألقى عبدالعزيز الجريد كلمة أعرب فيها عن شكره للمكتب التعاوني بالشفا للتعاون المثمر والبناء بين الجهتين، إضافة إلى ذلك فقد اتيحت فرصة لمجموعة من المتطوعين حيث تحدثوا عن الأعمال التي كانت موكلة لهم في الملتقى ثم تكلم عدد من الكشافة عن مشاركتهم ومواقعهم في الملتقى.

واستمع الحضور لتقييم تجربة التطوع مع المكتب التعاوني بالشفا من موظفي المكتب، واكدوا أن المتطوعين والكشافة أضافوا جمالا وتنظيما كبيرا على الملتقى بكل احترافية ثم اختتم الحفل بتوزيع الجوائز والدروع على منسوبي المكتب والمتطوعين والكشافة.

من جانبه ذكر فضيلة الشيخ أيمن الشبانة المدير التنفيذي للمكتب أن هذا التكريم يأتي استشعارا من المكتب بالدور التنظيمي والتنسيقي الذي يقدمه المتطوعون والكشافة وأن الشاب السعودي لدية كل المقومات للعمل في مجال التطوع.

وختم المدير التنفيذي للمكتب فضيلة الشيخ أيمن الشبانة الحفل بشكر ولاة الأمر -حفظهم الله- على العناية بالشباب وتشجيعهم للانخراط في الأعمال التطوعية.