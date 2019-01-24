جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تفوز بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمرحلة الثالثة

رائد العنزي- الوئام

استمرارًا في النجاحات المتوالية التي تحققها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في مجال التعليم الإلكتروني، والموارد التعليمية مفتوحة المصدر، تم الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من جوائز المركز الوطني للتميز في التعليم الإلكتروني، وجاءت الجامعة ضمن خمس جامعات فائزة بجائزة التميز.

يذكر أن الجامعة، فازت في الفرع الأول من جائزة التميز بمراحلها الثلاث (مبادرون، مثابرون، ومتميزون) وذلك في عدد الموارد التي تم مشاركتها للمجتمع من خلال منصة الموارد الوطنية (شمس)، ولم يكن ذلك الإنجاز ليتحقق دون توفيق من الله أولاً ثم بتضافر جهود الزملاء من منسقي وحدات التعليم الإلكتروني في الكليات التي ساهمت في إثراء المنصة: ( التربية بالدلم، التربية بوادي الدواسر، الهندسة بالخرج، هندسة وعلوم الحاسب بالخرج).

وساهمت الكليات كمزودين للموارد التعليمية من إنتاج أعضاء هيئة التدريس والأقسام، ووصل عدد الموارد التعليمية المتبادلة بين المستودع الرقمي للجامعة ومنصة “شمس” إلى 6000 مورد، مما أثمر في فوز الجامعة بجائزة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المراحل الأولى، والثانية والثالثة، وذلك في الإعلان عن نتائج مشاركة الجامعات السعودية في إثراء هذه المنصة الوطنية في فرع (ساهم) كما تم الإعلان فوز كلية هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة بجائزة التميز عن فرع (أنتج) نظراً لعدد الموارد التي أسهمت بها خلال الإصدار الحالي من الجائزة.