التعليقات: 0

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تفوز بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمرحلة الثالثة

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تفوز بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمرحلة الثالثة
weam.co/569393
رائد العنزي- الوئام

استمرارًا في النجاحات المتوالية التي تحققها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز في مجال التعليم الإلكتروني، والموارد التعليمية مفتوحة المصدر، تم الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من جوائز المركز الوطني للتميز في التعليم الإلكتروني، وجاءت الجامعة ضمن خمس جامعات فائزة بجائزة التميز.

يذكر أن الجامعة، فازت في الفرع الأول من جائزة التميز بمراحلها الثلاث (مبادرون، مثابرون، ومتميزون) وذلك في عدد الموارد التي تم مشاركتها للمجتمع من خلال منصة الموارد الوطنية (شمس)، ولم يكن ذلك الإنجاز ليتحقق دون توفيق من الله أولاً ثم بتضافر جهود الزملاء من منسقي وحدات التعليم الإلكتروني في الكليات التي ساهمت في إثراء المنصة: ( التربية بالدلم، التربية بوادي الدواسر، الهندسة بالخرج، هندسة وعلوم الحاسب بالخرج).

وساهمت الكليات كمزودين للموارد التعليمية من إنتاج أعضاء هيئة التدريس والأقسام، ووصل عدد الموارد التعليمية المتبادلة بين المستودع الرقمي للجامعة ومنصة “شمس” إلى 6000 مورد، مما أثمر في فوز الجامعة بجائزة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المراحل الأولى، والثانية والثالثة، وذلك في الإعلان عن نتائج مشاركة الجامعات السعودية في إثراء هذه المنصة الوطنية في فرع (ساهم) كما تم الإعلان فوز كلية هندسة وعلوم الحاسب بالجامعة بجائزة التميز عن فرع (أنتج) نظراً لعدد الموارد التي أسهمت بها خلال الإصدار الحالي من الجائزة.

روابط ذات صلة

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وظائف في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج

بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج

«7500» طالب وطالبة يعانون من هذا الطريق

«7500» طالب وطالبة يعانون من هذا الطريق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>