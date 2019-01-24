إنسانية مدرب.. الكابتن السعودي فهد الغربي يتبرع بكليته لأحد لاعبي فريقه

متابعات - الوئام:

تبرع المدرب السعودي فهد الغربي بكليته، لأحد لاعبي فريقه “شباب جبة”، اليوم الخميس، في عملية تكللت بالنجاح، ما حظي بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقفه الإنساني الذي وصفوه بالرائع.

من جانبه، ثمن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، موقف المدرب الغربي، قائلا: “ما قام به مدرب فريق شباب جبة الكابتن فهد الغربي بتبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه موقف إنساني و نبيل”.

يذكر أن متابعي حساب “الغربي” على “تويتر” رصدوا اهتمامه باللاعب، ودعاءه له بالشفاء، إذ كتب: “اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض (…) إنك على كل شي قدير” .

وتخرج “الغربي” في جامعة “مردوخ” في بيرث بأستراليا، وحصل على الرخصة B للمدربين من الاتحاد الاسيوي، كما شهد مشواره اللعب في فريق “الطائي” بالرياض، و”فريمانتل” الاسترالي، وهو مدرب لناشئين وشباب الطائي وشباب جبة.

ويحظى فريق “شباب جبة” بنجاحات متتالية في ظل قيادة “الغربي” له، إذ قاده للتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة أندية المملكة (تحت 19 سنة)، بعد فوزهم على “الأسياح” بنتيجة “3-1”.