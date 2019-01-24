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مؤسسة النقد ترفع المنع عن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

مؤسسة النقد ترفع المنع عن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
weam.co/569399
واس- الوئام

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، رفع المنع عن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، وذلك ابتداء يوم الخميس 18 / 5 / 1440هـ الموافق 24 / 1 / 2019م.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن قرار رفع المنع جاء بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند المنع، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية. وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، داعية في حال عدم تجاوب الشركة، تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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