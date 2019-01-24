عبدالله السدحان: أنا سعيد بالعمل مع القصبي وهو توجه إلى دبي ولم ألتق به

الرياض- الوئام

أكد الفنان عبدالله السدحان، إن الوقت لم يسمح له بعقد لقاء مع الفنان ناصر القصبي، عقب مؤتمر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، لإعلان استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى أن “القصبي” توجه إلى دبي مباشرة.

وأضاف أن هناك عمل فني مشترك سيجمعهما سويًا، قائلًا: “أُمرنا بهذا الشئ وأنا سعيد بذلك خاصة وأن القصبي له مكانة ونحن نلبي طلب القيادة إذا كان هناك رغبة لتقديم عمل لكنه يحتاج إلى وقت ونص وتوجه معين، وبيد رئيس الهيئة ولا يمكن أن أصرح بشئ”.

وأوضح “السدحان”، أنه لا يمانع إذا كان هناك توجيه لإجراء اتصال مع “القصبي”، ولا يمانع أيضًا بمبادرة الاتصال، خاصة وأن ما يهمه هو تقديم عمل تلفزيوني يرتقي بمستوى المتلقي وذوق المشاهد.

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ، جمع الفنانين عبدالله السدحان، وناصر القصبي، على مسرح المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة الترفيه لإعلان استرتيجية الهيئة القادمة، وكشف أنهم سيقومون بإنتاج أعمال فنية مشتركة قادمة.