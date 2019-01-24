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“التعاون الإسلامي” تدين الاعتداء على الأَسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

“التعاون الإسلامي” تدين الاعتداء على الأَسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
weam.co/569410
واس- الوئام

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيين خاصة في معتقل عوفر الإسرائيلي, والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم, مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع, ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل, قوة الاحتلال, لوقف هذه الإجراءات التعسفية وعمليات التنكِيل والقمع التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين, وضمان معاملتهم بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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