مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس 24-1-2019

متابعات - الوئام:

تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الخميس ، إذ يحل فريق الأهلي المصري، اليوم، ضيفا على نظيره مصر للمقاصة، في مباراة قوية وصعبة على الفريقين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

مشاهدة مباراة الأهلي و مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

يتطلع الفريقان للفوز بنتيجة المباراة وحصد نقاطها الثلاث، فالمارد الأحمر صاحب المركز الرابع برصيد 27، يسعى لتحسين مركزه والعودة للمنافسة على صدارة البطولة المفضلة، والذي احتفظ بلقبها أكثر من أي ناد آخر.

مشاهدة مباراة الأهلي و مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

أما فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، فيتطلع إلى زيادة عدد النقاط ومنافسة وتقليص الفارق بينه وبين فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ودخول منطقة الصراع على اعتلاء عرش الدوري المصري، البطولة الأكثر شهرة وجماهيرية في مصر.

مشاهدة مباراة الأهلي و مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

ويعاني الشياطين الحمر من “لعنة” الإصابات التى حلّت على قرابة 13 لاعب ضمن قائمة الفريق، وحرمت أغلب نجومه الأساسيين من المشاركة، وأخرهم وليد سليمان، وتضم القائمة مروان حسن، وجيرالدو، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومروان محسن، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، ومعهما الثلاثي، سعد سمير، وصلاح محسن، وباسم علي، وأن كان الثلاثي الأخير أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب تأكيدات الجهاز الطبي.

مشاهدة مباراة الأهلي و مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

إلا أن المدير الفني الأرجواياني مارتن لازارتي يعول على المجموعة المُتبقية بالفريق والتى تضم لاعبين أصحاب خبرات وإمكانيات فنية كبيرة أمثال على معلول، وأجاي، العائد من إصابة طويلة، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وعمرو السولية، والمدافع القادم للفريق في يناير الجاري من سموحة، ياسر إبراهيم، ومن المتوقع أن يظهر حمدي فتحي لاعب الفريق الجديد القادم من أنبي في لقاء اليوم بجوار السولية في خط الوسط، بخلاف الحارس محمد الشناوي.

مشاهدة مباراة الأهلي و مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: مصر المقاصة ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز

الملعب: ستاد برج العرب بالأسكندرية

التوقيت: اليوم الموافق 24-1-2019 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة الأهلي و مصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

On Sport HD

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي في مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة كالتالي

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وكريم نيدفيد، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر، في الهجوم: جونيور أجايي.